Des caravanes médicales pluridisciplinaires vont sillonner, à partir de samedi et durant plusieurs jours, de nombreuses localités rurales de la wilaya de Médéa pour effectuer des prestations sanitaires gratuites au profit des habitants de ces localités, a-t-on appris auprès de la direction de la santé.

Des équipes médicales issues des établissements publics hospitaliers (EPH) des daïras de Ksar-El-Boukhari et de Tablat, appuyées par du personnel des établissements publics de santé de proximité (EPSP) relevant de ces deux daïras, seront mobilisés pour cette opération, a-t-on fait savoir.

Des consultations médicales dans les domaines de la cardiologie, en médecine interne et générale, pédiatrie, pneumologie, endocrinologie, orthopédie et rhumatologie seront assurées par ces équipes médicales qui vont se rendre également dans les villages et les hameaux isolés pour prendre en charge les personnes âgées ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer aux établissements publics de santé de proximité, a-t-on expliqué.

Le dépistage du cancer du sein, de l'hypertension artérielle et du diabète figure aussi dans le programme élaboré dans le cadre de ces caravanes médicales qui vont cibler prochainement d'autres régions de la wilaya, a-t-on indiqué.

Les personnes dépistées positives seront orientées vers les services spécialisés relevant des différents établissements hospitaliers afin de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée, a-t-on souligné.