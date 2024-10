Une semaine après la panne d'électricité géante et le passage de l'ouragan Oscar sur les côtes orientales cubaines, qui a fait sept morts, de fortes pluies ont entraîné vendredi l'évacuation d'habitants dans l'est de l'île, ont indiqué les autorités.

"Les autorités prennent des mesures pour garantir l'évacuation des habitants" de Baracoa, ville de la province de Guantanamo, à l'extrême-est de Cuba, a déclaré le Premier ministre Manuel Marrero Cruz sur son compte X, sans préciser le nombre de personnes concernées.

"Depuis les premières heures de la matinée, il pleut abondamment" à Baracoa et dans d'autres localités de la région, "des glissements de terrain, des inondations et des dommages aux habitations ont été signalés", a-t-il ajouté.

Depuis le passage d'Oscar, ouragan de catégorie 1 rétrogradé par la suite en tempête tropicale, dimanche et lundi, les secours sont à pied œuvre pour venir en aide aux populations et réparer les routes et le système électrique dans la province. Sept personnes ont péri dans les intempéries provoquées par l'ouragan.

Les autorités tentent d'accéder aux zones sinistrée, tandis que les témoignages parviennent au compte-goutte à La Havane, à 1.000 kilomètres de Guantanamo, en raison des difficultés de communication.

Dès mardi, le président Miguel Diaz-Canel avait évoqué des inondations "à des niveaux jamais enregistrés historiquement", avec 366 millimètres de précipitations en quelques heures.