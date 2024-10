Le musée des microsystèmes biologiques du Parc national de Belezma à Batna a été inauguré, samedi, par le wali, Mohamed Benmalek.

Ce musée met en valeur la richesse du Parc national grâce à des tableaux en trois dimensions se rapportant aux parties les plus importantes de cet espace protégé, ainsi qu'à des maquettes mettant en valeur la faune et la flore à la faveur d'un éclairage savamment étudié qui joue un rôle important dans la présentation de cette réserve en attirant l'attention des visiteurs et en éveillant leur curiosité.

Le directeur du Parc national de Belezma, Mohamed-Lamine Dehimi, a souligné dans son exposé que l'objectif de ce musée est de "rapprocher les composantes de la réserve naturelle de Belezma du public, notamment des étudiants, et des élèves des établissements scolaires", précisant que l'idée de ce musée a été inspirée du musée des écosystèmes de synthèse du Parc national de Gouraya, à Bejaia.

Le même responsable a indiqué que le projet du musée de Belezma a pu être réalisé après environ une année de préparatifs.

Il a ajouté que la conception et la réalisation du contenu du musée ont été confiées à un spécialiste en la matière, en l'occurrence l'artiste plasticien et graphiste Djamel Bouali. Celui-ci a expliqué que le processus a nécessité des visites dans les différentes ailes du Parc national de Gouraya afin d'étudier et d'explorer son contenu, ce qui a permis la formation, au Parc de Belezma, de 8 vitrines comprenant les caractéristiques les plus importantes de la réserve, ainsi que différentes espèces d'animaux et de plantes, y compris le cèdre de l'Atlas, symbole du Parc.

L'inauguration du musée des microsystèmes biologiques de cette réserve naturelle s'inscrit dans le cadre du programme de commémoration de la Journée nationale de l'arbre, qui a comporté, dans la wilaya de Batna, l'inspection d'un projet de réalisation d'un espace de repos et de loisirs dans la forêt de Kasrou, située dans la commune de Fesdis, et l'organisation d'une campagne de reboisement à grande échelle.

Le Parc national de Belezma, qui s'étend sur une superficie de 26.250 hectares, est situé à environ 7 km de la ville de Batna. Il est entouré de huit (8) communes, à savoir Batna, Seriana, Fesdis, Djerma, Oued El-Ma, Merouana, Hidoussa et Oued Chaaba, et se distingue par ses 5.700 hectares de cèdres de l'Atlas.