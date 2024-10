Le gouvernement argentin a annoncé vendredi qu'il allait mettre aux enchères plus de 400 immeubles appartenant à l'Etat dans le pays, ventes qui selon lui devraient rapporter quelque 800 millions de dollars.

L'agence gèrant les biens de l'Etat "va mettre aux enchères plus de 400 immeubles, et en vente 800 autres propriétés, dans le seul but de réduire les dépenses inutiles de l'Etat", a annoncé le porte-parole de la présidence, Manuel Adorni, lors d'une conférence de presse.

Ces immeubles ont une valeur totale estimée à 800 millions de dollars (740 millions d'euros), a-t-il ajouté.

Le gouvernement a aussi annoncé un décret interdisant désormais ce qu'il a qualifié "d'emplois héréditaires" dans la fonction publique --en réalité une pratique de certaines entités de donner préférence ou priorité dans le recrutement, sous certaines conditions et notamment "d'aptitude", au parent d'un employé décédé.