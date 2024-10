Une nouvelle unité de production de pipes entrera prochainement en service à Bethioua (wilaya d'Oran), a-t-on appris de l'Entreprise publique "Alfapipe", dont relève cette unité.

Le Directeur technique et développement de l'entreprise Haddad Abdelmadjid a indiqué à l'APS que l'entreprise a achevé, récemment, l'installation et le branchement des derniers équipements de cette unité, composée de deux sous-unités, une de revêtement et l'autre de fabrication.

La même source a indiqué que la capacité de production de cette nouvelle unité est de 350.000 tonnes par an, ajoutant que cette unité fabrique des pipes destinés au transport des eaux, du gaz et du pétrole.

Il est à noter que cette unité fait partie des biens saisis dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption et qui a été rattachée au groupe public industriel de sidérurgie "Imétal", qui a supervisé sa réhabilitation pour un montant de 100 millions de dinars.