Les services de la sûreté de la wilaya de Relizane ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans la fabrication de munitions et le trafic d’armes de catégorie 5, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communications et des relations publiques relevant de direction de ce corps constitué.

La même source a indiqué que l’opération a été menée par la brigade de recherche et d’intervention relevant du service de police judiciaire de la wilaya, sur la base d’informations qui lui sont parvenues selon lesquelles un individu détenait une arme à feu, des munitions et de la poudre (baroud) sans autorisation, pour revente de manière illégale.

Un plan judicieux et une coordination avec le parquet ont permis d’arrêter le mis en cause.

Une perquisition dans son domicile a permis la saisie d’un fusil de chasse, de 7,100 kg de poudre pour explosifs, d’une paire de jumelles diurnes, de 800 grammes de chevrotine, de 100 chargeurs, de cartouches pleines de calibre 12 et 16 millimètres, d’une balance électronique et autres munitions, a-t-on fait savoir.

L’opération a permis aussi la saisie de 1227 comprimés psychotropes et 41 flacons de substances neuroleptiques, selon la même source, qui a ajouté que les enquêtes ont abouti à l’identification de deux acolytes.

Une perquisition dans le domicile d’un des deux acolytes a permis la découverte et la saisie d’un fusil de chasse, de 18 kg de poudre, de 22,5 kg de souffre, de 3.700 capsules et d’une quantité de cartouches de baroud de calibre 16, a-t-on encore indiqué, soulignant que les mis en cause seront présentés devant la justice après achèvement de l’enquête.