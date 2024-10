Les services de police de Mascara ont, récemment, saisi 15.000 comprimés de psychotropes et arrêté neuf individus impliqués dans l'affaire, a-t-on appris, samedi, de la direction de la Sûreté de wilaya.

L'opération fait suite à une enquête policière sur les circonstances d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules, dans lequel le propriétaire de l'un d'entre eux a jeté un carton dans les buissons proches du lieu de l'accident, dans lequel 15.000 comprimés de psychotropes ont été trouvés, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques.

Un autre véhicule, qui tournait autour de la scène de l'accident, a attiré l'attention des policiers et a été retrouvé, plus tard, avec une somme d'environ 900.000 DA et deux téléphones portables à l'intérieur, selon la même source l'enquête a permis d'identifier les principaux suspects, trois frères en l'occurrence, dont deux ont été arrêtés avec leur complice, suite à une extension de compétence à Oran, tandis que le troisième suspect a été arrêté à Mascara.

Une somme d'argent d'environ 400.000 dinars a été trouvée dans le domicile de l'un des frères, ainsi que 190.000 dinars dans leur magasin.

L'enquête a également révélé l'identité de huit autres individus impliqués dans l'affaire, dont cinq ont été arrêtés, tandis que trois sont toujours en fuite, selon la même source.

Les suspects ont été déférés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on indiqué.

Alger: démantèlement d'une bande criminelle et saisie de 1830 comprimés psychotropes (Gendarmerie nationale)

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Staoueli, appuyés par le détachement spécial de la GN de M'halema (Alger), ont mis fin à l'activité d'une bande spécialisée dans le trafic de psychotropes et saisi 1.830 comprimés psychotropes, a indiqué, vendredi, un communiqué de ce corps de sécurité.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, la Brigade de sécurité et d'investigation (BSI) de Staoueli, appuyée par les éléments du détachement spécial de la GN de M'halema, a démantelé une bande spécialisée dans le trafic de psychotropes à travers le territoire de la wilaya d'Alger", précise le communiqué.

L'opération fait suite "à une filature d'un individu suspect qui s'adonnait au trafic de psychotropes en utilisant un motocycle en vue de faciliter les déplacements et le camouflage. Il a été, par la suite, arrêté en flagrant délit de remise d'une quantité de psychotropes à un autre trafiquant dans la commune d'Ain Benian".

L'enquête a abouti à "l'arrestation de deux individus et à la saisie de 1.830 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg, de différentes armes blanches et d'un motocycle", souligne le communiqué qui ajoute que les deux individus seront présentés devant les juridictions compétentes, après parachèvement de toutes les formalités légales".