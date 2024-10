Neuf (9) personnes sont décédées et 381 autres ont été blessées dans accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures à travers le pays, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oran avec un (1) mort et 2 blessés suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur la RN 11, au niveau de la commune de Marsa El Hadjadj, note la même source.

Par ailleurs, une femme est morte intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe eau à l'intérieur de son domicile à Hussein Dey à Alger.

Dans le même cadre, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 20 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains à l'intérieur de leurs habitations à Oum El-Bouaghi (4 personnes), Blida (2), Médéa (4), Mostaganem (3), Djelfa (3) et Tiaret (4).

D'autre part, les éléments de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d'épuisement et de pompages des eaux pluviales suite aux violents orages qui ont touché les wilayas de Blida, Tissemsilt, Ain Defla, et Ain Temouchent, ajoute le communiqué.