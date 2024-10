Les participants au Colloque national sur "l'évaluation de la qualité des services des bibliothèques publiques en Algérie", dont les travaux ont pris fin jeudi à Mascara, ont souligné l'importance des bibliothèques numériques dans le renforcement des connaissances des étudiants et des chercheurs.

Dans ce cadre, l'enseignante Souad Benchaira, de l'université de Constantine 1, a expliqué que "les bibliothèques numériques permettent aux étudiants et aux chercheurs de s'enquérir de toutes les évolutions et nouvelles informations liées aux études et à la recherche scientifiques, en plus d'accéder aux revues scientifiques numériques publiées par les universités dans le monde".

Elle a, aussi, indiqué que "les bibliothèques communales sont devenues un espace approprié attirant les chercheurs et les étudiants universitaires, compte tenu de l'utilisation du système de numérisation qui permet d'accéder aux bibliothèques numériques mondiales".

Pour sa part, l'enseignante Yamina Benhaouia, de l'Université de Mascara, a souligné que "les bibliothèques numériques ont offert l'opportunité aux étudiants chercheurs de découvrir toutes les nouveautés liées aux livres et revues scientifiques, qui leur permettent d'approfondir leurs connaissances et d'enrichir leur recherche scientifique".

L'enseignante Rouabhi Kheira de l'université de Tiaret a insisté, quant à elle, sur la nécessité d'intensifier les sessions de formation et de recyclage destinées aux personnels de bibliothèques publiques urbaines et suburbaines leur permettant d'acquérir de nouvelles pratiques liées à leur fonction.

Organisée à l'initiative de la bibliothèque principale de lecture publique Dr Yahia Bouaziz de Mascara, en coordination avec le Laboratoire d'études africaines des sciences humaines et sociales de l'Université d'Adrar et la direction de la Culture et des Arts, cette rencontre de deux jours a abordé plusieurs thèmes, notamment "les services et l'identité numériques des bibliothèques publiques en Algérie", "les dispositifs des bibliothèques suivant les normes internationales, les bibliothèques publiques, l'enfance et la jeunesse" et "les partenariats des bibliothèques avec d'autres établissements culturels".

Cette rencontre a vu la présence d'enseignants et de chercheurs en littérature arabe, en bibliothéconomie, en sociologie et en lecture de plusieurs universités du pays, d'administrateurs et d'employés des bibliothèques principales de lecture publique de plusieurs wilayas, d'étudiants de l'Université Mustapha Stambouli de Mascara et de nombreux stagiaires des établissements de formation du chef-lieu de wilaya.