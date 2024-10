La fédération saoudienne de football a annoncé jeudi avoir mis fin au contrat du sélectionneur italien, Roberto Mancini, par consentement mutuel.

Le nom du nouveau sélectionneur "sera annoncé dans les prochains jours après avoir finalisé les procédures contractuelles de manière définitive et officielle", a-t-elle ajouté dans son communiqué.

Mancini, champion d'Europe avec l'Italie en 2021, a pris ses fonctions en août 2023 et était sous contrat jusqu'en 2027. Mais ses performances à la tête de l'équipe saoudienne ont déçu. En 18 matches avec l'entraîneur italien, les Faucons verts ont remporté sept victoires, fait cinq nuls et perdu six fois.

Selon la presse, Roberto Mancini avait accepté une offre de salaire annuel de 25 millions de dollars (23 millions d'euros) pour diriger la sélection saoudienne, succédant au Français Hervé Renard.

Selon cette source, qui a requis l'anonymat, les négociations avec Mancini sur la résiliation du contrat ont commencé après la défaite à domicile contre le Japon (0-2) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.