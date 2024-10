Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé, jeudi soir à Alger, l'ouverture du 16ème congrès de la Société algérienne de la Formation et de la Recherche en Oncologie (SAFRO), organisé en collaboration avec l'Association médicale arabe contre le cancer (AMAC).

A l'ouverture des travaux, le ministre de la Santé a annoncé la création à Oran, début de l'année prochaine, d'un centre dédié à la recherche en oncologie, qui sera suivi ultérieurement d'annexes régionales.

Etaient présents à l'ouverture de cette rencontre de deux jours, les ministres, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faycal Bentaleb ainsi que le Conseiller du président de la République, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saadaoui.

Ont également pris part à cet évènement, le président de la Commission nationale de lutte et de prévention contre le cancer, Adda Bounedjar, ainsi que le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Kamal Sanhadji.