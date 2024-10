Des actions de plantation de milliers d’arbustes ont été lancées lundi à travers les wilayas de Saida, Mascara, Tlemcen et Tissemsilt pour renforcer le secteur forestier, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’arbre célébrée le 25 octobre de chaque année.

La conservation des forêts de la wilaya de Saida a lancé une opération de plantation de 374.540 arbustes. Le wali, Mermouri Amoumen a donné le coup d’envoi de la campagne de plantation de la saison 2024-2025 à la forêt "El Barah" dans la commune d'Ain Lahdjar, par la mise en terre de 1.000 arbustes de pin d’Alep avec la participation des éléments de la conservation des forêts, des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, et de la Protection civile et d’associations de l'environnement.

Le programme élaboré à l’occasion de la journée nationale de l’arbre a donné lieu à l’exposition de différents programmes de développement supervisés par la conservation des forêts et des produits forestiers dont le bois et dérivés, ainsi qu'à la présentation d’un exposé sur les mesures prises de prévention et la lutte contre les feux de forêts.

A Tlemcen, la conservation des forêts a lancé une opération de plantation de 2.500 arbustes de différentes espèces à travers les forêts et aires de repos, qui s’étale jusqu’au 21 mars prochain avec la participation de différents partenaires et associations, indique-t-on à la conservation précitée.

La cérémonie de célébration de la journée nationale de l’arbre tenue au parc national du plateau de Lalla Setti de Tlemcen a permis aussi d’honorer un nombre d'agents des forêts admis à la retraite, des familles d’agents victimes de feux de forêts et la tenue d’une exposition des partenaires du secteur des forêts, des artisans spécialisés dans la production du miel, des huiles et de produits artisanaux manuels d’alfa et autres de vannerie.

L'aire de repos "Paradis vert" a été mise en service au plateau de "Lalla Setti", qui est l’une des huit projets d’investissement privés dans ce domaine.

La wilaya de Mascara a enregistré pour sa part, à cette occasion, la plantation de plus de 3.000 arbustes dans la forêt "Nesmoth" dans la commune éponyme, à l'initiative de la conservation des forêts, sous la supervision du wali, Farid Mohammedi, accompagné des autorités civiles et militaires locales et de représentants de la société civile.

Cette initiative a vu la participation d'agents forestiers, d'éléments de la protection civile, de la sûreté de wilaya et de la gendarmerie nationale, de cadres et employés de nombreux organismes et entreprises publiques, de membres d'associations locales, des scouts, d'élèves d'établissements scolaires et de bénévoles.

Le wali a déclaré à la presse, en marge de cette cérémonie, qu'aucun incendie n'a été enregistré dans les zones forestières de la wilaya durant la saison de lutte contre les incendies de forêt (du 1er mai au 31 octobre 2024), expliquant cette situation par la performance dans la mise en œuvre du plan de wilaya de lutte contre les incendies par plusieurs instances publiques.

La cérémonie de célébration de la journée nationale de l’arbre a été aussi marquée par le lâcher symbolique de 500 oiseaux sauvages "faisans" au niveau de la forêt "Nesmoth", qui ont été ramenés de la réserve de chasse située dans la forêt "Moulay Smail" ( commune de Oggaz), en plus d'une visite au poste avancé d'intervention initiale pour lutter contre les incendies dans la forêt de "Nesmoth" relevant des services de la protection civile.

Dans la wilaya de Tissemsilt, les agents forestiers ont lancé une opération de plantation de plus de 400 arbustes de types différents, ciblant les abords de la route nationale 21 dans la commune de Sidi Lantri, a indiqué, à l’APS, le conservateur des forêts de la wilaya, Khechamli Larbi.

Il a annoncé que cette opération sera suivie par d'autres dans de nombreuses communes de la wilaya, ainsi qu'au parc national de Theniet El Had, connu sous le nom de forêt "El Medad", où environ 1.000 jeunes plants de cèdre, produits par la pépinière du parc, seront plantés dans le cadre de la préservation de ce type d'arbre rare.