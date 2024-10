Le bilan des victimes de la tempête tropicale "Trami" aux Philippines s'est alourdi vendredi à 46 morts et 20 personnes disparues, les autorités ayant prévenu que la situation pourrait reprendre avec de fortes pluies et des vents violents la semaine prochaine.

"Près de 240.000 personnes étaient hébergées dans des centres d'évacuation, 7.510 passagers étaient bloqués dans les ports et 36 vols ont été annulés vendredi", a indiqué le Gouvernement.

L'agence de protection civile a fait état de 46 morts et 20 personnes portées disparues, précisant que les décès et les blessures signalés "étaient dus à des glissements de terrain, des inondations et d'autres incidents liés aux tempêtes, principalement dans la région centrale de Bicol, qui a été inondée par des pluies torrentielles".

Un précédent bilan faisait état jeudi de 26 morts et plus de 150.000 personnes ayant fui leurs foyers.

Le président Ferdinand Marcos Jr, a déclaré sur les réseaux sociaux que "l'aide était en route. Elle arrivera par voie terrestre, aérienne et même maritime".

Le centre de la tempête tropicale à déplacement lent "Trami", connue localement sous le nom de Kristine, a frappé l'île de Luzon jeudi avec des vents de près de 100 kilomètres par heure (60 mph), et certains responsables locaux ont signalé deux mois de pluie tombant en une journée.

Les autorités ont prévenu que la situation pourrait reprendre et frapper à nouveau le pays avec de fortes pluies et des vents violents la semaine prochaine.