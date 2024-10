Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a annoncé jeudi à Alger la mise en service, novembre prochain, de deux (2) usines de production de lait dans les wilayas de Bouira et de Bordj Badji Mokhtar, tandis que l'usine de Rouiba (Alger) devrait entamer la production en février 2025.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par M. Rachid Zine, vice-président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et de membres du Gouvernement, M. Cherfa a précisé qu'une laiterie publique entrerait en service à partir du 17 novembre prochain dans la wilaya de Bouira, avec une capacité de production de 250.000 litres/jour, en sus d'une autre laiterie privée qui va entamer la production le 1er novembre dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, avec une capacité de 11.200 litres/jour.

Pour la laiterie d'Alger, s'étendant sur une superficie de quatre (4) hectares à la zone industrielle de Rouiba, elle devra commencer ses activités en février 2025 avec une capacité de production d'un million de litres par jour, précise le ministre.

Le taux d'avancement des travaux de cette usine est actuellement de 95 %, selon M. Cherfa qui a précisé que sa mise en service coïnciderait avec le mois de Ramadhan, ce qui permettra d'améliorer l'approvisionnement en lait subventionné durant cette période, aussi bien pour la capitale que pour les wilayas voisines.

Concernant la stratégie du secteur visant à lutter contre la pénurie de cette matière, en coordination avec le ministère du Commerce, le ministre a souligné notamment le redressement du réseau de distribution du lait subventionné, qui compte 127 laiteries, dont 15 publiques, ainsi que l'augmentation des quotas de lait en poudre attribués aux wilayas, passés à près de 21.000 tonnes/mois à partir de 2024, contre près de 15.000 tonnes en 2023.

A ce propos, le ministre a mis en avant la politique du Gouvernement visant à réduire la facture d'importation du lait en poudre, saluant le projet de partenariat entre le Fonds national d'investissement (FNI), et la société qatarie "Baladna" dans la wilaya d'Adrar s'étendant sur une superficie de 117.000 hectares, avec un investissement dépassant 3,5 mds usd.

Le projet comprend trois pôles, à savoir une ferme de production de fourrages, une ferme d'élevage de vaches laitières ainsi qu'une usine de production de lait en poudre d'une capacité de 194.000 tonnes, et de lait infantile.

Ce projet permettra de produire 194.000 tonnes de lait en poudre (50% des besoins du marché national) et 84.000 veaux par an pour couvrir les besoins du marché national en viande rouge, ainsi que la production de céréales, de graines oléagineuses et de fourrages, outre la création de 5.000 emplois directs, selon M. Cherfa, qui a relevé le début des travaux au niveau des trois pôles de ce projet, avec le lancement des opérations de forage d'eau et des travaux de raccordement au réseau électrique et de gaz.

En ce qui concerne la politique du Gouvernement visant à réduire la facture d'importation des produits stratégiques, M. Cherfa a souligné la détermination du secteur à réaliser l'autosuffisance en blé dur et en orge à l'horizon 2025-2026, en augmentant notamment les superficies irriguées, en particulier dans les wilayas du sud.

Pour ce qui est du maïs jaune, le ministre a indiqué que son secteur prévoyait d'étendre les superficies qui lui sont dédiées à 220.000 hectares à l'horizon 2027, dans le cadre d'un plan comprenant la création d'un pôle de production de cette matière à In Salah sur une superficie de 35.000 hectares.

Concernant le projet du groupe "Best Food" (BF), le ministre a relevé que l'accord-cadre signé, juillet dernier, entre le secteur et le groupe italien, a été couronné par la signature, le 8 octobre courant, d'une convention des actionnaires avec le Fonds national d'investissement (FNI).

Le groupe italien a bénéficié d'une superficie globale de 36.000 hectares au niveau de la wilaya de Timimoune, en vue de concrétiser son projet relatif à la production des céréales et des légumineuses, ainsi que d'autorisations de forage des puits, selon le ministre qui a révélé que le groupe entamera effectivement la culture d'une superficie de 3.546 ha pour la production du blé dur, en décembre prochain, et de 2.364 ha pour la production des légumineuses, en avril 2025.

S'agissant de la préoccupation relative au parc national "Babor-Tababort" implanté dans les wilayas de Sétif, Bejaïa et Jijel, le ministre a fait état de la création d'un établissement public à caractère administratif pour sa gestion après la levée du gel sur le projet.