Le dollar se repliait jeudi, reprenant son souffle après une nouvelle envolée de plusieurs jours, un répit déclenché par le reflux des taux obligataires américains.

Vers 19H45 GMT, le billet vert abandonnait 0,42% face à la monnaie unique européenne, à 1,0827 dollar pour un euro. Mercredi, il était monté jusqu'à 1,0761 dollar, une première depuis près de quatre mois.

Le "greenback" - surnom de la devise des Etats-Unis - reculait encore davantage face à la devise japonaise (-0,59%), à 151,85 yens pour un dollar.

"La tendance générale est celle d'une pause", a observé Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex. "On consolide." En un mois, le "buck" - autre surnom de la monnaie américaine - a grimpé de près de 10% face au yen, un mouvement très inhabituel sur le marché des changes entre deux devises parmi les plus échangées au monde.

Le petit rebond technique de jeudi s'explique principalement, selon Marc Chandler, par la détente des taux obligataires américains.

Après avoir été catapulté de 4,01% à 4,25% en une semaine, un violent sursaut à l'échelle de ce marché, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est retombé à 4,18% jeudi.

Malgré les gains colossaux du dollar face à la plupart des grandes devises, rares sont ceux qui parient sur la fin de son ascension à moyen terme.

"La progression est allée très loin, mais le dollar devrait rester soutenu, malgré quelques petites inflexions, au moins jusqu'à ce que le résultat du scrutin présidentiel soit connu", prévoit dans une note Shaun Osborne, de Scotbiank.