L'association culturelle El-Nibras de la commune de Sétif a décerné, jeudi, la 1ère place du Prix national de la créativité littéraire, pour cette 5ème édition du concours dédié à la poésie populaire, à Ahmed Nouibat de Bousaâda (M'sila) pour son texte ''Thaouratouna'' (notre Révolution).

Le 2ème prix de ce concours national organisé par l'association culturelle El-Nibras à l'occasion de la commémoration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, est revenu au poète Mohamed Abbas de la wilaya d'El Bayadh pour son poème ''Amour de mon pays'', tandis que la poétesse Kaouthar Ferahtia, de la wilaya de M'sila, s'est classée 3ème pour son poème ''Bekri'' (Jadis).

Les poètes Mohamed Ben Mustapha de Djelfa et Mazroua Djouili d'Ouled Djellal ont remporté les 4ème et 5ème places pour leurs poèmes respectivement ''Révolution algérienne'' et ''Novembre'', tandis que le jury a décerné un prix d'encouragement au poète Rabah Boulfelfel de Skikda pour son poème ''Le déluge d'El-Aqsa''.

Nabil Ghandoussi, président de l'association culturelle El-Nibras, a indiqué, à l'APS, que cette édition, organisée en coordination avec l'Assemblée populaire communale (APC) de Sétif, était dédiée à ''la créativité littéraire dans la poésie populaire'' afin de contribuer à la valorisation du patrimoine et à la préservation de l'identité et de l'originalité nationales, ainsi que pour honorer le défunt poète Tayeb Guettal (1949-2023), un des membres de l'association.

Il a également fait savoir que les organisateurs de ce concours ont reçu, depuis le mois de mai dernier, 30 poèmes de poètes issus de plusieurs wilayas du pays, chantant l'amour de la patrie, la glorieuse Révolution de libération, le patrimoine algérien et la cause palestinienne, des thèmes imposés dans le règlement du concours.

M. Ghandoussi a ajouté que le jury, composé d'universitaires et de poètes chevronnés, à savoir l'enseignant Abdelhamid Khatala de la Faculté des lettres de l'université Abbas-Laghrour de Khenchela, l'enseignant Hamza Bessou de l'Université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif 2), et les poètes Abdelhamid Chebih et Lakhdar Baghdadi, a attribué des récompenses financières aux lauréats de cinq premières places.

Notons que l'association culturelle El-Nibras a rassemblé les poèmes du concours dans un livre qui sera distribué la veille de la célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale au cours d'une cérémonie prévue au théâtre Hassan Belkired de Sétif.