La Semaine culturelle de la République populaire de Chine à Alger s’est ouverte, jeudi soir à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, avec un programme prolifique, célébrant 65 ans d’amitié sino-algérienne, qui a mis en valeur la créativité culturelle et la tradition ancestrale de ce grand pays de l’Asie de l’Est.

S’étalant sur deux jours, les 24 et 25 octobre 2024 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaîh, cet événement d’exception, placé sous le haut patronage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji déploie un programme prolifique dédié à la découverte de l’art et de la diversité culturelle chinoise.

En présence de plusieurs membres de la mission diplomatique de la République populaire de Chine accréditée à Alger et de hauts fonctionnaires de l’Etat algérien, dont le directeur de l’Organisation et de Distribution des Produits culturels et artistiques auprès du ministère de la Culture et des Arts, Smaïl Inezarene, représentant Soraya Mouloudji, le public a pu découvrir et apprécier différentes facettes de la culture et la tradition chinoises.

Déjà présentées sur quelques unes des places publiques de la capitale, les performances artistiques -époustouflantes de maîtrise technique et de précision- au programme de cette semaine culturelle chinoise à Alger, ont été inscrites dans le cadre du renforcement de l'amitié et des liens culturels entre la Chine et l’Algérie.

Une exposition-vente d'objets d'art et de savoirs faire traditionnels chinois accueille le public au niveau du hall de l’Opéra d’Alger, lui donnant un avant-goût sur les prestations qui ont consisté en des performances de danse traditionnelle chinoise, des chorégraphies contemporaines innovantes, des musiques et des chants populaires chinois et des interprétations modernes de chansons.

Cette randonnée onirique soutenue par des projections vidéo sur grand écran, au fond de la scène de l’Opéra d’Alger, a été entamée avec le "Festival des fleurs", une danse riche en couleurs, sur une cadence rythmique assez vive, simulant des fleurs en éclosion.

"l’Erhu (violon chinois) et le Ney (flûte)", deux instruments mélodiques, brillamment manipulés par deux musiciennes virtuoses qui ont rendu un thème traditionnel chinois, puis "Ya Rayeh" du regretté, Dahmane El Harrachi largement suivi par le public.

L'assistance a également apprécié, "Coutures chinoises", une danse interprétée par huit ballerines, tambours à broder à la main, puis "Kung Fu Wushu", rendu par un couple de danseurs chinois et le jeune algérien, Haïthem Kabes, avant d’accueillir "Danse des marionnettes en manches longues".

S’en suivront de belles chorégraphies et tours de chant, aux intitulés évocateurs, "Marche au printemps", "Kong Shu", spectacle d’équilibre, "Chants populaires chinois", "visages changeants"(attraction du spectacle), et de clore la soirée avec une belle chorégraphie porteuse d'espoir, au titre de, "Danse de la vie et du bonheur".

Dans le même élan, la Semaine culturelle de la République populaire de Chine à Alger se poursuit vendredi à l’Opéra d’Alger, donnant une autre opportunité au public d’apprécier l’exposition-vente au niveau du hall de l’opéra, ainsi que d’autres performances artistiques conçues autour de la tradition ancestrale et du patrimoine culturel chinois.