La ville occupée de Dakhla a été le théâtre de manifestations populaires organisées par des militants sahraouis mercredi, pour dénoncer la situation "intenable" occasionnée par l’occupation marocaine, rapportent des médias.

Des militants sahraouis ont mené ces manifestations pour exprimer le ras-le-bol face à l’aggravation de la répression imposée par la colonisation marocaine et dénoncer des conditions de vie intenables, de plus en plus difficiles ainsi que la violation constante des droits de l’homme.

Durant ces manifestations, les militants sahraouis ont exprimé leur "ferme détermination à lutter pour la liberté et l’autodétermination du Sahara Occidental", rapportent les médias.

Face à l’importance des manifestations, les autorités marocaines ont répondu par une "répression sévère, mobilisant les forces de sécurité et les forces militaires pour disperser les manifestants", témoigne le media Mapmaghrebine.

Cependant, "la détermination de la population sahraouie semble inébranlable, suscitant l'espoir d'un avenir de liberté et de justice", assure le média.