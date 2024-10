Les participants à une conférence nationale, organisée mercredi à l’université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed", ont mis l’accent sur l’importance des opportunités fournis par l’intelligence artificielle pour développer la communication institutionnelle comme seul moyen de développement de l’entreprise.

Dr Benidriss Ahmed de l’université d’Oran 2 a souligné, lors de cette rencontre sur la communication institutionnelle à la lumière de l'intelligence artificielle, organisée par l'unité de recherche "Sciences humaines pour les études philosophiques" de la Faculté des sciences sociales, que l'intelligence artificielle offre d'importantes opportunités pour développer et améliorer la communication institutionnelle en lui permettant de traiter d'innombrables données des clients et d'utilisateurs en un temps record et avec une grande précision.

Elle offre la possibilité d'obtenir une vision claire des préférences des clients, partenaires et utilisateurs et d'interagir avec eux. en temps opportun, sans oublier la capacité de produire un message spécial pour chaque client, ce qui renforce la relation avec l'entreprise.

Le même intervenant a appelé les institutions intéressées à exploiter l'intelligence artificielle dans leurs activités liées à la communication institutionnelle, à former les employés à utiliser efficacement les outils d'intelligence artificielle tout en adoptant la transparence dans les relations avec le public concernant l'utilisation des données et l'innovation continue dépassant les modèles consommables et les prêts.

Dr Bendida Baghdad du centre universitaire d’El Bayadh a mis l’accent sur l’importance accrue de l’intelligence artificielle pour développer les capacités des entreprises, augmenter son efficacité dans son environnement interne et extérieur où elle contribue à conforter la relation du personnel de l’entreprise, à défendre ses intérêts et à connaitre précisément son environnement extérieur en un temps record, à travers le traitement rapide de différentes données.

Dr. Mohamed Boukhobza de l'Université d'Oran 2 a appelé les institutions à renforcer la transparence, l'ouverture et la communication à l'ère du numérique et des fausses informations et à œuvrer pour inculquer les valeurs d'honnêteté, de confiance et d'acceptation comme facteurs essentiels pour communiquer.

Karima Bouchenafa, doctorante de l'Université Oum El Bouaghi a souligné que la communication institutionnelle a connu un développement rapide des moyens et des méthodes, notamment avec l'émergence de la révolution numérique qui a touché tous les secteurs et qui a contribué à la mise en place de réseaux de communication numérique avancés, donnant, à son tour, une impulsion forte et efficace qui a changé les méthodes de communication et qui a amélioré ses performances à tel point que le numérique est devenu nécessaire pour la communication entre les différentes structures et départements et l'efficacité de la gestion est devenue tributaire du numérique.

Par ailleurs, le recteur de l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", Dr Ahmed Chaalal a présidé, en marge de ce colloque, une réception en l'honneur d'un groupe de professionnels de l’information qui accompagnent diverses activités scientifiques et académiques de l'université à l'occasion de la journée nationale de la presse célébrée le 22 octobre de chaque année.