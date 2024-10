Près de 10.000 plants d'arbres seront mis en terre à travers la wilaya de Ghardaïa, durant la période allant du 25 octobre (Journée nationale de l'arbre) au 21 mars (Journée internationale des forêts), a-t-on appris auprès de la Conservation des Forêts.

Des agents forestiers et des jeunes de la société civile locale, appuyés d'éléments de l'Armée nationale populaire, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile, de la Sureté nationale, des Douanes ainsi que des clubs verts, participeront à cette action de boisement de plusieurs sites et artères à travers la wilaya, a fait savoir le Conservateur des Forêts par intérim, Sofiane Tabalouma.

En prélude à ce programme de boisement d'envergure, une opération de plantation de différentes espèces de plants forestiers et floristiques adaptées au climat de la région, a été lancée jeudi dans la zone des sciences à Noumerate, visant outre la création de zones d'ombrage pour la population, l'inculcation de la culture environnementale chez le citoyen, a expliqué M. Tabalouma.

Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa, Djelloul Cheboui qui s'exprimait en marge de la mise en terre jeudi de 885 arbustes, a appelé à la sensibilisation à la préservation de l'arbre et à l'éducation environnementale, exhortant les responsables des communes à créer des espaces verts dans les tissus urbains et à encourager la plantation d'arbres sur les différentes artères et rues afin qu'elles deviennent verdoyantes.

En parallèle, la Conservation des forêts a lancé des opérations de sensibilisation ciblant la communauté universitaire, des lycéens, des écoliers et la société civile sur l'importance socio- économique et écologique de l'Arbre, à travers les différentes communes et localités de la wilaya.

Plus d'une dizaine de milliers d'arbustes issus des pépinières de la Conservation des forêts, situées à Berriane et Zelfana, sont plantés annuellement à travers Ghardaïa, dans le cadre du renforcement du couvert végétal et de la lutte contre la désertification.