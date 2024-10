Un programme d’intégration de 500 détenus à l’établissement pénitencier du chef-lieu de wilaya d'El Bayadh au programme de réhabilitation et d'extension du Barrage vert, a été lancé à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’arbre.

Le directeur de l’Office national des travaux pédagogiques et d’apprentissage relevant du ministère de la Justice, Abdelghani Amiar a procédé, en compagnie des autorités judiciaires de la wilaya, de responsables du service externe de l’administration pénitentiaire, du directeur de l’établissement de rééducation du chef-lieu de wilaya, du Directeur général de l’Entreprise régionale de génie rural de Tiaret, de responsables du secteur des forêts, au lancement de cette opération au niveau des arbustes du Barrage vert de Draa Lahmar.

Un accord-cadre a été signé entre l'Office national des travaux éducatifs et de l'apprentissage, l’Etablissement de rééducation d’El Bayadh et l'Entreprise régionale de génie rural "Sersou", visant à intégrer et impliquer, dans un premier temps, 500 détenus de l'établissement pénitentiaire précité au projet de réhabilitation et d'extension du barrage vert.

M. Amiar a souligné que ces détenus contribueront à l’opération de plantation et d'irrigation d'une superficie de 300 hectares répartis sur trois sites désignés pour le programme de Barrage vert dans les communes d'El Bayadh et de Stitene, dans un délai de cinq mois.

Cet accord est le deuxième du genre après celui conclu cette semaine dans la wilaya de Djelfa, qui permettra l'insertion et l'emploi de 300 détenus pour mener l’opération de plantation d'une superficie de 50 hectares dans le cadre du même programme.

Dans le cadre du programme du Barrage vert, il est prévu qu'un plus grand nombre de détenus soient impliqués et pouvoir bénéficier d'un nombre d'avantages tels que l'assurance collective et d'un demi-salaire allant de 20 à 60 pour cent du salaire minimum garanti SNMG, en plus d'obtenir un diplôme professionnel qui les aidera, après avoir purgé leur peine de prison, à accéder au monde du travail.

Le même intervenant a affirmé la disponibilité de l’Office national des travaux éducatifs et d’apprentissage pour relever le nombre de détenus dans le cadre du Barrage vert à travers différentes régions, en collaboration avec la Direction générale de l’administration pénitentiaire et différents partenaires.

M. Amiar a souligné que la sélection des détenus pour travailler dans le cadre du programme Barrage vert s'opère au niveau de l'établissement pénitentiaire par un comité présidé par le juge d'application des peines, suivant des critères juridiques et objectifs.

D'autre part, le même office supervise, dans le cadre de son programme de formation et d'apprentissage pour accompagner les détenus des établissements pénitentiaires, 28 chantiers agricoles à travers le pays qui emploient plus de cinq mille prisonniers ayant permis la mise en valeur de plus de 1.200 hectares. Il est attendu d'atteindre, au cours des trois prochaines années, 6.000 ha de terres agricoles en milieu ouvert et 141 chantiers de production au sein des établissements pénitentiaires qui regroupent plus de trois mille détenus.

Le même intervenant a annoncé l’élaboration d’un programme pour l’exercice 2025 qui comprend l'ouverture de 97 chantiers de production, ce qui permettra l'emploi d'un grand nombre de détenus, outre l'exploitation de 15 chantiers agricoles.

Pour sa part, le Directeur général de l'Entreprise régionale de génie Rural, Ahmed Moussa a affirmé que, dans le cadre des efforts d'emploi et d'intégration des détenus au programme de réhabilitation et d'extension du Barrage Vert, ses services sont prêts à insérer ces détenus, une fois la peine purgée, dans le cadre du même programme.