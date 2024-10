Les travaux de dédoublement et de modernisation de la ligne ferroviaire minière Annaba-Tébessa, dans sa section traversant la wilaya de Souk Ahras, débuteront "en décembre prochain" après l'achèvement des procédures liées à l'attribution du marché, a-t-on indiqué, mercredi, à la direction des travaux publics (DTP).

"Cette ligne fera la jonction entre la zone d'Ain Nafra, dans la commune de Machroha et Oued Kebrit, sur un linéaire de 107 kilomètres", a déclaré à l’APS Amar Mezahda, chef du service des infrastructures de base à la DTP, en charge du dossier de ce projet.

M. Mezahda a indiqué qu'en raison du relief escarpé et difficile de la wilaya, 8 tunnels d'une longueur totale de 7 kilomètres, 31 ponts, sur 21 kilomètres, et 6 gares ferroviaires à Oued Kebrit, Oued Damous, M’daourouch, Taoura, Souk Ahras et Ain Nafra seront construits dans le cadre de ce projet qui a nécessité la mobilisation d'importantes ressources matérielles et financières pour sa réception dans le délai imparti de 4 à 5 ans.

Dans le cadre de cet important projet, 4.000 emplois directs et indirects seront créés, en plus de la réduction, à la mise en service de cette voie ferrée, de la pression de la circulation routière au niveau local, a ajouté le même responsable .

La même source a souligné que les autorités de la wilaya ont accordé plusieurs facilités pour permettre la réalisation du projet dans les meilleures conditions, à savoir la sélection de plusieurs terrains pour installer les chantiers et la préparation d'une étude pour corriger le tracé de cette ligne minière à travers 4 zones .

Toutes les carrières et les stations de concassage devant contribuer à l'approvisionnement des chantiers en sable et en graviers ont été répertoriées a conclu M. Mezahda .