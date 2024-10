Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé à l'occasion de la Journée des Nations Unies la mission de l'ONU visant à rechercher des "solutions mondiales aux problèmes mondiaux" depuis sa création en 1945, appelant à des solutions multilatérales en faveur de la paix.

Dans un message vidéo, Guterres a souligné que "les Nations Unies ont été créées par et pour le monde et doivent être maintenues comme un phare", rappelant la mission de l'ONU visant à "rechercher des solutions mondiales aux problèmes mondiaux".

En soulignant les défis auxquels sont confrontées diverses populations des pays membres de l'ONU, il a parlé de conflits et de guerres, de violence, de barrières économiques et de catastrophes climatiques. Il a une fois de plus attiré l'attention sur l'urgence de réconcilier justice et égalité pour les femmes et les filles.

Pour le dirigeant de l'ONU, il existe une nouvelle dynamique dans la recherche de solutions mondiales aux défis tels que le changement climatique, les technologies numériques, l'intelligence artificielle et l'espace.

En septembre, les chefs d'Etat et de gouvernement participant à l'Assemblée générale des Nations Unies avaient adopté le Pacte pour l'avenir qui comprend le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. L'objectif est d'adapter, de rajeunir et de réformer le système des Nations Unies pour faire face aux nouveaux moments avec des solutions efficaces.

Selon le dirigeant de l'ONU, le fondement de l'Organisation réside dans ses valeurs et principes intemporels de la Charte des Nations Unies et du droit international, fondés sur la dignité et les droits de l'homme.

Antonio Guterres défend également "l'unité et l'action des Nations Unies pour que leurs idéaux puissent toujours briller dans un monde de plus en plus fragmenté".

Ce 24 octobre, l'ONU fête ses 79 ans. L'Organisation a été créée après la ratification de la Charte des Nations Unies par la majorité des 50 signataires présents à la Conférence sur l'organisation internationale dans la ville de San Francisco, aux Etats-Unis.