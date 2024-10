Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a été reçu mercredi à Séoul par le Premier ministre sud-coréen, M. Han Duck-Soo, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer et hisser les relations bilatérales à un niveau répondant aux aspirations des deux pays, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre sud-coréen a affirmé que "les conclusions du Sommet Afrique-Corée sont à même de renforcer davantage la coopération bilatérale avec l'Algérie", saluant par ailleurs les mesures prévues par la loi sur l'investissement, qui traduit l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à améliorer le climat des investissements". "Ces mesures sont de nature à inciter les entreprises coréennes à accéder au marché algérien", a-t-il estimé.

Pour sa part, M. Boughali a indiqué que l'Algérie "est un partenaire stratégique de la Corée du Sud en Afrique", ajoutant que les conclusions du sommet en question "aideront les pays africains à booster le développement".

Et de préciser, par ailleurs, que "la lutte contre la migration clandestine, le terrorisme, l'extrémisme violent, et le trafic de drogues, ainsi que la traite des êtres humains, requiert une approche globale reposant sur la réalisation du développement et de la stabilité".

Dans le même sillage, le président de l'APN a rappelé l'accord de partenariat signé en 2006, soulignant l'importance de "l'activer à un niveau plus haut".

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'attèle à assoir une économie algérienne diversifiée et de connaissance qui ne dépend pas seulement des hydrocarbures".

"Les deux parties ont exprimé leur préoccupation quant à l'instabilité que connait le Moyen-Orient et la détérioration des conditions humaines, convenant d'œuvrer de concert pour l'instauration de la stabilité et de la paix dans la région".

A cet égard, M. Boughali a précisé que "l'Ordre mondial en place a prouvé ses limites et son incapacité à résoudre les conflits compromettant ainsi l'avenir des futures générations", selon la même source.

L'accent a été également mis sur l'importance de la coopération entre l'Algérie et la Corée du sud dans les différents fora étant membres non permanents au Conseil de sécurité.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle qu'effectue M. Boughali en Corée du Sud à la tête d'une délégation parlementaire à l'invitation de son homologue Woo Won-shik".