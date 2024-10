Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a reçu, mercredi à Alger, un membre du Conseil de la nation pour la wilaya de Médéa, avec lequel il a évoqué les préoccupations liées au secteur dans cette wilaya, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre avec le membre du Conseil de la nation, Mohamed Rebah, a porté sur les moyens de développer l'aquaculture en eau douce dans la wilaya, notamment celle intégrée à l'agriculture.

Ainsi, les deux parties ont échangé les vues sur la prime incitative allouée par le ministère aux éleveurs du tilapia, dans le cadre de la loi de finances 2024, soit 50 DA pour chaque kilogramme produit.

Le ministre a expliqué, dans ce sens, que tout éleveur aquacole ou agriculteur peut bénéficier d'un soutien direct allant jusqu'à 1 million de DA tous les six mois (période où le poisson atteint sa taille commerciale), à condition de produire 20 tonnes de tilapia et ce à travers l'ensemencement d'un bassin moyen pour l'aquaculture ou l'irrigation agricole, en plus des profits tirés de la vente.

De son côté, M. Rebah a mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'investissement dans l'aquaculture à Médéa, en particulier au niveau des différentes exploitations agricoles, tout en garantissant la formation des éleveurs et des agriculteurs, ainsi que leur accompagnement technique pour obtenir des alevins et de la nourriture pour les poissons.

Les deux parties ont relevé l'importance de créer des zones d'aquaculture prévues par la loi et de permettre aux jeunes investisseurs d'en bénéficier, tout en convenant d'élaborer un plan d'action sectoriel d'urgence pour la wilaya, conclut le communiqué.