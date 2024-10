Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu, mercredi, la représentante du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida en Algérie, Soraya Alam, avec laquelle il a passé en revue le niveau des relations bilatérales établies entre l'Algérie et l'ONU, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé la volonté "d'élargir et de renforcer" la coopération à travers la mise en place d'un "programme d'action commun" dans le cadre du plan national stratégique de lutte contre le VIH/sida visant à "améliorer la réponse nationale, en concentrant les efforts sur les catégories les plus exposées au virus, tout en impliquant la société civile dans les campagnes préventives de proximité et en soutenant les personnes atteintes sur le plan socio-psychologique".

Dans ce contexte, le ministre a proposé "d'organiser, tout au long de l'année, de vastes campagnes de sensibilisation et d'information conjointes, et ne pas se contenter des campagnes conjoncturelles organisées à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida", ces campagnes s'inscrivant dans le cadre de l'éducation sanitaire multisectorielle", ajoute-t-on de même source.

M. Saihi a proposé également "la création d'un centre de médecine tropicale équipé de tous les moyens nécessaires, un centre, a-t-il dit, qui sera soutenu par l'Institut national de santé publique (INSP) et l'Etablissement hospitalier spécialisé dans les maladies infectieuses +El Hadi Flissi+ (El Kettar)".

Au terme de la rencontre, le ministre a insisté sur "l'importance de la prévention", mettant en avant le schéma du patient dans sa première et sa deuxième version, dans lequel tout un axe a été consacré à la prévention et à la prise en charge sanitaire, conclut le communiqué.