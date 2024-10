Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a remanié son gouvernement de 45 membres, nommant sept nouveaux ministres, a annoncé mercredi le porte-parole présidentiel Bayo Onanuga.

Selon ce dernier, le président nigérian a mis fin aux fonctions de cinq ministres et réaffecté dix autres à de nouveaux portefeuilles.

Les ministres des Finances, de la Défense, de la Planification nationale et deux ministres juniors de l'Energie ont tous conservé leurs postes.

Le remaniement comprend le changement de nom du ministère du Développement du Delta du Niger en ministère du Développement régional, la suppression du ministère des Sports et la fusion des ministères du Tourisme et des Arts et de la Culture.

Selon la même source, Bola Tinubu a nommé de nouveaux ministres pour l'aide humanitaire et la réduction de la pauvreté, le commerce et l'investissement, le travail, le développement de l'élevage et des ministres juniors pour les affaires étrangères, l'éducation et le logement.

Les ministres de l'Education, du Tourisme, des Affaires féminines, du Développement de la jeunesse et le ministre délégué au Logement ont été limogés, a indiqué Bayo Onanuga.