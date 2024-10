Le leader du groupe (Centre-Est), le MB Rouissat, est tombé sur le terrain de son dauphin, l'USM Harrach par la plus petite marge (1-0), alors que le leader du groupe (Centre-Ouest), l'ES Ben-Aknoun est revenu vainqueur de son lointain déplacement chez la lanterne rouge le SC Mécheria (2-0), lors de la 6e journée du championnat de Ligue 2 disputée mardi et se poursuivra mercredi au niveau du groupe (C.O).

Dans le groupe "Centre-Est", l'USM Harrach qui accueillait le surprenant leader et promu, le MB Rouissat (13 pts), a du attendre la 2e mi-temps pour tromper la vigilance du portier adverse grâce à Yahia Amir (64'), un but qui permet à son équipe de rejoindre son adversaire du jour en tête du classement avec un total de 13 points, et un match en retard à jouer en déplacement face à l'USM Annaba le 5 novembre prochain.

Cette dernière a été contrainte au nul (1-1) au stade du 19 mai 1956, par une volontaire équipe du NRB Teleghma qui effectue un bon début de saison, en partageant pour le moment, la 3e place avec (11 pts) en compagnie des Annabis et le HB Chelghoum-Laid, difficile vainqueur de la JSD Jijel (1-0).

Le MO Constantine qui enregistre la plus nette victoire de la journée face à la JS Bordj Menaiel (4-1), remonte à la 6e place, devant l'IB Khemis El-Khechna (7e- 9 pts) qui l'a emporté à domicile face à l'US Chaouia (3-1).

L'IRB Ouargla a signé une belle victoire aux dépens de l'AS Khroub (2-1) et rejoint son adversaire du jour à la 8e place avec 8 points pour chaque club.

Les deux clubs de Batna n'ont pas réussi à l'emporter. Le MSPB a été accroché à domicile par l'O.Magrane (2-2) alors que le CAB est revenu avec un petit point d'El-Oued face à l'US Souf (1-1). Cette dernière rejoint ainsi la JSB Menaiel à la 15e place avec deux unités au compteur...

Groupe "Centre-Ouest" : l'ESBA toujours leader, la JSMT nouveau dauphin

La JSM Tiaret a réalisé la meilleure opération de la journée en battant un sérieux outsider, en l'occurrence l'ASM Oran (1-0) grâce à un but de Mirazi sur penalty dans le temps additionnel (45+5), s'installant ainsi à la 2e place (13 pts), à une longueur derrière le leader l'ES Ben Aknoun revenu avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Mecheria (0-2) qui court toujours après son premier point depuis l'entame de la saison 2024-2025.

Le Nasr d'Hussein Dey accroché à Alger par l'ESM Koléa (1-1) continue de gaspiller de précieux points à domicile et glisse à la 10e place avec 6 points et un match en retard contre l'ASMO.

Le GC Mascara et le CR Témouchent vainqueurs respectifs du RC Arbaa (2-1) et de l'US Bechar Djedid (1-0) améliorent sensiblement leur position au classement général.

Les trois dernières rencontres de la 6e journée se joueront ce mercredi. Il s'agit de CB Oued Sly- RC Kouba, WA Mostaganem- MC Saida et JS El Biar- SKAF Khemis Miliana.

Centre-Est: 6e journée

Les résultats et classement

Résultats et classement à l'issue des matches de la sixième journée du championnat de Ligue 1 amateur groupe Centre-Est joués mardi :

US Souf - CA Batna 1-1

MO Constantine- JS Bordj Menael 4-1

USM Annaba - NRB Teleghma 1-1

IB Khemis El Khechna- US Chaouia 3-1

IRB Ouargla - AS Khroub 2-1

MSP Batna- O Magrane 2-2

HB Chelghoum Laid- JSD Jijel 1-0

USM El Harrach- MB Rouissat 1-0

Classement : Pts J

1. USM El Harrach 13 5

--. MB Rouissat 13 6

3. USM Annaba 11 5

--. NRB Teleghma 11 6

--. HB Chelghoum Laid 11 6

6. MO Constantine 10 6

7 IB Khemis El Khechna 9 6

8. AS Khroub 8 6

--. IRB Ouargla 8 6

10. US Chaouia 7 6

11. JSD Jijel 6 6

--. MSP Batna 6 6

13. CA Batna 5 6

14. Olympique Magrane 4 6

15. JS Bordj Menaiel 2 6

--. US Souf 2 6.

Centre-Ouest: 6e journée

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement à l'issue des matchs de la 6e journée du championnat de Ligue 2 amateur groupe Centre-Ouest disputés mardi et qui se poursuivront mercredi :

SC Mecheria- ES Ben Aknoun 0-2

CR Temouchent- US Bechar Djedid 1-0

JSM Tiaret- ASM Oran 1-0

NA Hussein-Dey- ESM Kolea 1-1

GC Mascara - RC Arbaa 2-1

Classement : Pts J

1). ES Ben Aknoun 14 6

2). JSM Tiaret 13 6

3). US Bechar Djedid 10 6

4). JS El Biar 9 5

--). GC Mascara 9 6

6). RC Kouba 8 5

--). ASM Oran 8 5

8). WA Mostaganem 7 5

--). MCB Oued Sly 7 5

10. MC Saida 6 5

11). NA Hussein-Dey 6 5

--). ESM Koléa 6 6

--). CR Témouchent 6 6

14). SKAF Khemis 5 5

15). RC Arbaâ 2 6

16). SC Mecheria 0 6.