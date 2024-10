L'USM Alger, vainqueur mardi en déplacement face à l'ES Mostaganem (1-0), a rejoint son voisin le MC Alger en tête du classement du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l'occasion de la mise à jour de la 4e journée. Tenue en échec vendredi dans le derby face au CR Belouizdad (0-0), l'USMA a réalisé une belle opération en décrochant trois points précieux, grâce à une réalisation signée le Sénégalais Sékou Gassama.

En position de pivot, la nouvelle recrue usmiste n'a laissé aucune chance au portier mostaganémois Hannane (26e). Du côté de l'ESM, les indicateurs virent au rouge avec cette troisième défaite de rang, au moment où l'entraîneur Chérif Hadjar est de plus en plus sous pression.

Le compartiment offensif de l'ESM est de nouveau resté muet, puisque l'équipe a aligné un quatrième match sans marquer le moindre mais. Dans l'Ouest du pays, l'ASO Chlef a raté une belle occasion de soigner son classement et de quitter la zone rouge, en se contentant du point du nul à domicile face à l'USM Khenchela (1-1).

Pourtant, tout a bien commencé pour les joueurs de l'entraîneur Samir Zaoui, qui ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par le capitaine Bourdim (31e). En seconde période, les Khenchelis sont parvenus à remettre les pendules sur un coup magistral franc direct de Bakir (53e)

Grâce à cette nouvelle réalisation, Bakir rejoint au classement des buteurs Adil Boulbina (Paradou AC), Ali Haroune (Olympique Akbou), et Saâd Abdeldjalil (US Biskra), avec 3 buts chacun, soit à un mais de l'actuel meilleur go- le leader Brahim Dib (CS Constantine), en tête avec 4 buts.

Les Chélifiens qui ont ouvert leur compteur-buts après quatre matchs de disette, n'arrivent toujours pas à remporter leur premier match de la saison, tandis que l'USMK a réussi à réagir après sa défaite concédée à la maison face au MC Alger ( 0-1). La 6e journée débutera jeudi avec au menu l'affiche entre le MC Alger et l'Olympique Akbou (20h30), et se poursuivra vendredi et samedi.

Résultats complets et classement à l'issue de la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputé mardi :

Mardi 22 octobre :

ASO Chlef - USM Khenchela 1-1

ES Mostaganem - USM Alger 0-1

Déjà joué :

Paradou AC - Olympique Akbou 1-3

JS Saoura - ES Sétif 3-2

MC Alger - MC Oran 1-0

NC Magra - US Biskra 2-2

JS Kabylie - CS Constantine 2-3

CR Belouizdad - MC El Bayadh 2-3

Classement : Pts J

1).MC Alger 11 5

--). USM Alger 11 5

3). Olympique Akbou 10 5

4). CS Constantine 9 5

5). ES Sétif 8 5

--). États-Unis Biskra 8 5

7).MC Oran 7 5

8). JS Kabylie 6 5

--). MC El Bayadh 6 5

--). USM Khenchela 6 5

11). ES Mostaganem 4 5

--). JS Saoura 4 5

--). CR Belouizdad 4 5

--). Paradou AC 4 5

--). ASO Chlef 4 5