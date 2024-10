Match nul à domicile sur le score de 0 à 0, lors de la rencontre précédente, les Bleu et blanc d'Akbou sont dans l'obligation de réagir positivement cet après-midi face au MCA à l'occasion du match comptant pour la 6ème journée de la Ligue 1 Mobilis qui se jouera au stade du 5 juillet.

Leur objectif est de tenter de revenir avec les trois points pour ne pas se faire distancer davantage par les autres prétendants au titre. Ils estiment qu'ils ont les moyens pour battre cette bonne équipe du MCA , surtout que la rencontre se jouera en présence des supporters de Akbou , mais leur mission ne sera pas facile face à cette équipe du MCA qui reste sur une victoire contre Khenchela e . Les équipiers de Lachhab ne croient qu'aux trois points de la rencontre. Ils veulent faire oublier à leurs supporters leur match nul concédé face à L'ASO et dès demain soir en battant le MCA chez lui à Alger.

Récupérer les 2 points perdus contre L'ASO

L'Olympique Akbou croit en ses chances de jouer le titre cette saison, mais le rendement des camarades de zidane Mebarakou, lors des quatre premiers matchs de la saison, respectivement face à JSK , JSS , Magra , PAC , Magra et l'ASO, laisse à désirer. Ils n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes face à L'ASO qui a beaucoup mieux joué que la JSK et qui a réussi à lui infliger son premier match nul au stade de l'unité Maghrébine. Le rendement des joueurs était décevant et la prestation des camarades de Juba Oukaci une surprise tout le monde y compris l'entraîneur Moez Bouakaz qui a enregistré son premier match nul à la tête du staff technique de l'Olympique Akbou. Il veut à tout prix réaliser un bon résultat demain soir face à cette équipe du MCA qui affiche une superbe forme en ce début de saison, mais qui reste néanmoins prenable. Le technicien des Blanc et Bleu sait mieux que quiconque que la défaite est interdite et que son équipe doit au moins imposer le partage des points aux Mouloudeen pour effacer l'échec concédé mardi dernier contre les lions de Chelifs.

Chasser le doute

Il faut dire que l'Olympique Akbou reste sur un match nul inattendu face à l'ASO, Une réaction positive est plus que nécessaire demain soir au stade du 5 juillet, lorsque l'équipe se rendra chez la formation du MCA qui occupe la 1ème place avec 11 points soit avec un point d'avance sur la formation D'Akbou. Une victoire permettra aux camarades Lachhab de dépasser leurs adversaires du jour mais aussi de se placer sur la première place du championnat et de confirmer qu'ils sont capables de jouer le titre cette saison. Les Blanc et Bleu sont dans l'obligation de revenir avec un résultat probant afin de rester dans la course pour rester dans la course au titre, mais aussi éviter que le doute s'installe après 6 journées du championnat.