La sélection algérienne de boxe juniors (garçons) prendra part aux Championnats du monde de la catégorie, prévus du 26 octobre au 2 novembre au Colorado aux Etats-Unis, avec six boxeurs, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de boxe (FAB).

Dirigée par le staff technique composé des entraîneurs Fratsa Mourad, Bourenane Brahim et Arab Hamza, la délégation algérienne s'est envolée ce mercredi matin pour prendre part à cet évènement mondial qui verra la participation de plus de 180 pugilistes de 30 pays dont l'Algérie, tous affiliés à la nouvelle institution mondiale, la World Boxing.

La délégation algérienne sera conduite par le président du directoire en charge de la gestion des affaires de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Youcef Khelifi qui prendra part aux travaux du Congrès de la World Boxing, accompagné par le directeur des équipes nationales (DEN), Saïd Ibagrachène.

" Le rendez-vous de Colorado constitue une opportunité pour les jeunes boxeurs algériens afin d'acquérir de l'expérience et se mesurer aux grands pugilistes. Conscients du haut niveau de ce tournoi qui verra la participation du gratin mondial de la discipline, nos représentants donneront le meilleur d'eux-mêmes sur le ring.", a déclaré à l'APS Mourad Meziane, directeur technique national (DTN).

Avant d'ajouter : " ouvert aux boxeurs âgés de 17 et 18 ans, le rendez-vous de Colorado est le tout premier Championnat du monde de boxe mondial, et se déroulera dans 10 catégories de poids pour les garçons et filles".

Les six boxeurs algériens concernés par le rendez-vous mondial de Colorado sont : Yahiaoui Mohamed (55 kg), Abdou Mustapha (75 kg), Meziane Riadh-Mohamed (50 kg), Laali Ilyas Akram (65 kg), Bengadad Tarek (90 kg) et islam Dahlal (70 kg).

Toutes les fédérations nationales membres de World Boxing peuvent participer au tournoi qui est organisé dans le Colorado à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte. La réponse d'USA Boxing a été considérée comme la meilleure et a été approuvée à l'unanimité par le conseil exécutif de World Boxing.

La World Boxing a été lancée en avril 2023 et vise à garantir que la boxe reste au cœur du mouvement olympique. Le 7 mai 2024, elle a tenu sa première réunion avec le CIO, qui a marqué le début d'une collaboration formelle entre les deux organisations visant à établir une voie pour que la boxe reste aux Jeux olympiques.

La World Boxing compte actuellement 29 fédérations nationales membres couvrant les cinq continents qui participent à la boxe internationale.