Sous la tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'École supérieure en sciences et technologies de l'informatique et du numérique (ESTIN) d'Amizour, dans la wilaya de Bejaia a, depuis son ouverture en 2019 .

Cet établissement se distingue également par la qualité de la formation prodiguée aux 1300 étudiants inscrits dans les différents cycles d'enseignement.

C'est ce qu'a affirmé le professeur Abdelkamel Tari, directeur de l'ESTIN, qui explique qu'en cinq années d'existence, l'école en question a déjà formé des étudiants ayant couronné leur cursus avec beaucoup de succès.

«Nous recevons ceux qui ont décroché leur BAC, série mathématiques, avec une très bonne moyenne», précise le Pr Tari pour parler des conditions d'accès à la formation au sein de l'ESTIN.

Pour sa part, le docteur Salim Benslimane, chef de département du cycle préparatoire, a mis l'accent sur l'enseignement et l'évaluation des étudiants, notamment le passage en 3e année ( la spécialité), dont les 20 % des inscrits qui n'ont pas validé l'année sont tenus de passer un concours qui est ouvert également aux étudiants des autres universités.

Une seule chance seulement est accordée aux recalés avant d'être réorientés, en 2e année, vers l'université.

De sont cotés, le docteur Youssef Elmir , chargé de la formation doctorale, dira qu'avec le soutien et l'accompagnement de la tutelle, « nous avons ouvert en 2021, la première formation doctorale avec 15 inscrits. Un nombre qui augmente d'une année en année avec bien évidemment des nouveautés qui ont permis à 28 autres diplômés de master de suivre une formation doctorale, dont 18 en intelligence artificielle et 10 en cyber sécurité.

Nous sommes visibles aussi dans le classement THE à travers nos productions scientifiques », ajoute le même responsable qui fait savoir que tout le corps professoral (59 enseignants) est constitué particulièrement de jeunes maîtres de conférences et professeurs.

Notre interlocuteur nous parle également de l'ouverture d'un laboratoire de recherche en informatique et technologies avancées auquel sont rattachées sept équipes de recherche qui travaillent sur 05 projets PRFU et 1 PNR.

De son coté, le Professeur Faissal Azouaou, responsable du système d'information, des relations extérieures et de la coopération au sein de l'ESTIN, a évoqué la gestion numérique de l'établissement.

Il cite, à titre d'exemple, le data center, les logiciels de gestion au sein de l'école comme celui de la bibliothèque et celui de l'enseignement à distance. Il a également abordé la coopération avec d'autres établissements aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.

«Nous avons plusieurs conventions de coopération en Algérie et avec des universités de plusieurs pays comme le Canada, la France, la Tunisie, le Sénégal et la Côte-D'ivoire», at-il expliqué.

Cela sans parlé, at-il indiqué, des conventions signées avec NESDA (ex ANSEJ) et des entreprises et associations, entre autres.

Le même responsable n'a pas omis de parler aussi, sur un autre volet, de l'arrêté ministériel n° 1275 du 27 septembre 2022 portant sur le mécanisme « un diplôme, une Startup, un diplôme un brevet ».

« Nous encourageons le montage de projets innovants par nos étudiants », at-il soutenu, tout en annonçant le lancement d'un incubateur au sein de l'ESTIN, l'ouverture d'un CDE, centre du développement de l'entrepreneuriat, pour la sensibilisation et l'accompagnement des porteurs de projet. S'agissant de la gestion des infrastructures et de la logistique, Mme Lylia Aberkane, secrétaire générale de l'ESTIN, estime que tout le personnel de l'école veille au bon fonctionnement de l'établissement afin d'assurer les bonnes conditions de travail. et de scolarité pour les étudiants.