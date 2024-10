Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a présidé hier à Doha (Qatar), l'ouverture du Forum d'affaires algéro-qatari, tenu en marge de l'Exposition des produits algériens qui se tient du 22 au 26 octobre en cours dans la capitale qatarie, a indiqué un communiqué du ministère.

L'ouverture du Forum s'est déroulée en présence du représentant du ministère qatari du Commerce et de l'Industrie, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du président de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Charaf Eddine Amara, du chargé de gestion de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Hocine Zaoui, et du Directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce, M. Samir Deradji, précise la même source.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Zitouni a affirmé que ce Forum "marque un nouveau départ vers un partenariat stratégique étroit couvrant plusieurs domaines, sous le parrainage du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, son altesse l'Emir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani", exprimant sa "considération à l'Etat du Qatar pour l'accueil chaleureux et la bonne organisation qui reflète la profondeur des relations entre les deux pays", selon le communiqué.

Il a indiqué que les relations économiques algéro-qataries connaissaient un "bond qualitatif" et que l'Algérie tend à "doubler le volume des échanges commerciaux par rapport à ce qui été enregistré en 2023, soit quatre-vingts (80) millions USD".

La première édition de l'Exposition des produits algériens à Doha connaît la participation de plus de 150 entreprises algériennes qui exposeront une large gamme de produits, à l'instar des produits agroalimentaires, industriels et artisanaux réputés pour leur qualité sur les marchés internationaux.

Cette manifestation a été organisée par la société "Tasdir" (filiale du groupe Safex) en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la chambre qatarie, conclut le communiqué.