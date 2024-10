Le Symposium "Ponts numériques: les villes intelligentes d'Algérie et de Hongrie" s'est tenu, mercredi à Alger, en présence d'hommes d'affaires algériens et hongrois en quête d'opportunités de partenariats dans divers secteurs engagés dans la numérisation.

"Nous organisons cet évènement avec l'espoir qu'il marquera le début d'une coopération fructueuse entre les hommes d'affaires algériens et hongrois dans un domaine aussi important que la numérisation", a indiqué dans son discours inaugural du Symposium, l'ambassadeur de Hongrie en Algérie, M. Gabor Levente Szarka.

Soulignant les "forts liens d'amitié aux racines historiques" entre l'Algérie et la Hongrie et "l'existence depuis des décennies, d'une importante coopération entre les deux pays", il a évoqué la contribution, dans les années 1970 et 1980, de ses compatriotes dans des projets de développement économique de l'Algérie, en citant l'exemple de la conception architecturale du Stade

Olympique du 5 juillet 1962 (Alger) et autres édifices publics et résidentiels.

Pour sa part, le Directeur de la Coopération, des Affaires juridiques et de la Documentation au Haut Commissariat à la Numérisation (HCN), M. Abderrazak Ghlis, a indiqué que la création de cet institution s'inscrit dans le sillage de "la révolution numérique" entamée par l'Algérie ces dernières années, pour laquelle une stratégie quinquennale (2024-2029) a été conçue, avec une vision prospective à l'horizon 2034.

Après avoir détaillé les principaux axes de la transformation digitale en Algérie, il a fait état de la "préparation en cours" d'un projet de loi sur la numérisation.

Par ailleurs, l'attractivité de l'Algérie pour l'investissement étranger, tous secteurs confondus, a été passée en revue par le vice-président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Abdelouahed Kerrar, et la représentante de l'Agence nationale de la Promotion de l'investissement (AAPI), Imene Khechai.

Au terme de ce Symposium, des rencontres B2B ont réuni les représentants des sociétés présentes, visant à explorer les opportunités d'investissements et de partenariats dans nombre de secteurs.