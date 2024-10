L'écrivaine Salima Rezig, de Tébessa, a remporté, le 1er prix du concours organisé à l’occasion des 15èmes Journées littéraires de Tébessa placées, cette année, sous le thème "Palestine, la question littéraire" .

Les 2ème et 3ème prix sont revenus, respectivement, à Yamina Mekhaznia et à Malak Bouzida, toutes deux originaires, également, de la wilaya de Tébessa.

La quinzième édition de cette manifestation culturelle, qui a vu la participation de 85 écrivains et poètes représentant 23 wilayas du pays, se sont relayés à la tribune pour déclamer des textes en prose et des poèmes, s'est achevée par l'annonce des lauréats du concours et par un hommage aux participants, en présence du secrétaire général de la wilaya, Ahcène Medouri, et des autorités civiles et militaires.

Les participants à la 15ème édition de cette manifestation culturelle annuelle, qui s’est tenue durant trois journées à la maison de la culture Mohamed-Chebouki de Tébessa, ont appelé à la pérennisation de cet événement.