La première édition de l'exposition sur l'histoire de la presse algérienne, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année, a été inaugurée, mardi, au Musée du moudjahid de la wilaya de Mascara.

Cette manifestation de deux jours, organisée à l'initiative du même musée, en coordination avec la Direction des Moudjahidine et Ayants-droit, comprend l'exposition d'affiches, de dépliants et d'ouvrages mettant en lumière l'histoire de la presse algérienne, pendant la glorieuse guerre de libération, dont la création des journaux "Le Moudjahid" et "La Résistance" et de la" radio algérienne secrète" .

Des photographies mettant en exergue des personnalités médiatiques, qui se sont distinguées lors de la glorieuse guerre de novembre, seront également exposées. En marge de l'exposition, une intervention sera organisée par un cadre de la direction précitée sur l'histoire de la presse algérienne, pendant la glorieuse guerre de libération, qui ciblera les élèves des établissements scolaires du chef-lieu de wilaya.