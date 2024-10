Pas moins de 52 artistes algériens et étrangers sont attendus au 8ème symposium international des arts plastiques, de l'association "Lamassate" (touches), qui se tiendra au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, à Alger, du 27 au 31 octobre, at-on informé, mardi à Khenchela, auprès des organisateurs.

Ils seront 52 artistes algériens et étrangers à participer à cette nouvelle édition, placés sous le slogan "Des toiles traduisant l'histoire et l'identité", selon les organisateurs de cette manifestation internationale qui se tiendra sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, en coordination avec la direction locale de ce secteur à Khenchela.

Cette manifestation culturelle internationale, qui coïncide avec le 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, verra la participation de 32 artistes étrangers issus de plusieurs pays dont l'Australie, le Canada, l'Allemagne, la Suède, l'Irlande, la Turquie , l'Iran, la Palestine, la Tunisie, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Sultanat Oman et la Libye, en plus de 20 artistes algériens issus de différentes wilayas, a souligné Fouad Balaâ, président de l' association "Lamassate" pour les arts plastiques de Khenchela, organisatrice de l'événement.

L'ouverture officielle de cette manifestation internationale sera marquée par le lancement d'ateliers qui se poursuivront pendant 3 jours au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, au cours duquel les artistes travailleront à la création de leurs propres tableaux dans une atmosphère d'échange de techniques et de compétences et de présentation du patrimoine artistique et culturel de chaque pays, a indiqué la même source .

Les artistes se déplaceront ensuite au complexe touristique de Zeralda, où ils réaliseront, ensemble, des fresques murales pour décorer les alentours, en plus d'organisateur des conférences et des séminaires artistiques et de participer à des visites culturelles, avant d'exposer, au 5ème jour, leurs œuvres réalisées dans les ateliers à Riadh El Feth (Alger), avec distribution de prix aux participants.

"Ce symposium sera une occasion importante pour soutenir la créativité et la communication culturelle, arabe et internationale, et constituera un espace de dialogue qu'offrira l'Algérie à une élite de créateurs afin de jeter des passerelles culturelles fécondes entre les différents pays", a déclaré le président de l'association Lamassate de Khenchela, qui organise chaque année cette rencontre internationale.