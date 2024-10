Un atelier de formation de formateurs en théâtre des personnes aux besoins spécifiques a été ouvert dimanche au Théâtre régional Ahmed-Benbouzid de Djelfa au profit de cadres de la direction locale de l'action sociale et de la solidarité (DASS).

L'animation de cet atelier de cinq (5) jours, auquel participent 15 cadres et enseignants spécialisés de la DASS, est assurée par le directeur artistique au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), Djamel Guermi.

"Cette initiative est la première du genre à l'échelle nationale en terme de catégorie ciblée, soit des cadres et spécialistes de la DASS ayant une relation avec le théâtre à travers leurs activités avec des personnes aux besoins spécifiques", a indiqué le directeur du Théâtre régional de Djelfa, Abdennacer Khellaf.

Il a ajouté que cet atelier constitue une opportunité pour les participants pour "découvrir de nombreux aspects du 4e art qui pourront intéresser les personnes aux besoins spécifiques et partant les inciter à intégrer le monde du théâtre et faire éclore de nouvelles vocations qui formeront un réservoir de talents pour le théâtre algérien".

Pour sa part, l'artiste Djamel Guermi a souligné la "grande importance" de cet atelier, car destiné à une catégorie spécifique de la population animée d'une forte volonté et pour qui l'expression théâtrale, entre scénographie, interprétation et musique, constitue un exutoire et un aspect stimulant dans leur vie".

Les participants à cet atelier ont loué l'organisation de cette formation qui leur permettra d'améliorer leurs connaissances sur le théâtre, observant que les personnes aux besoins spécifiques sont dotées d'un énorme potentiel créatif et artistique.

A noter l'organisation, en marge de cet atelier axé sur le volet pratique, d'un Séminaire sur les productions du TNA concernant les personnes aux besoins spécifiques.

La manifestation sera clôturée par la présentation d'une pièce théâtrale intitulée "Novembre, notre voix et notre mémoire", par des stagiaires relevant de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques.