Un accord de partenariat a été signé, dimanche, entre le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), et le bureau de l'UNICEF en Algérie en vue de mettre en place un plan d'action conjoint entre les deux instances, indique un communiqué du Conseil.

"Dans le cadre de l'étroite coopération entre le CSJ et les différents partenaires, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a reçu la directrice du bureau de l'UNICEF en Algérie, Katarina Johansson, en présence des principaux points de contact des deux parties et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger", précise le même source.

Lors de cette rencontre, un accord été signé entre les deux parties pour "la mise en place d'un plan d'action conjoint, à même de permettre l'autonomisation des jeunes dans divers domaines vitaux, dont les défis liés au changement climatique et le renforcement de la prospective outre la prospection de solutions innovantes pour les défis actuels".

Le plan d'action comprend également "des programmes de qualité visant à développer les compétences des jeunes dans l'entrepreneuriat et l'action communautaire, pour réaliser un impact tangible et durable en matière de développement des jeunes Algériens pour leur permettre de jouer un rôle actif dans la construction de leur avenir et celui de leur pays".

A cette occasion, M. Hidaoui a souligné "l'engagement du Conseil à renforcer tout ce qui contribue à garantir l'avenir des jeunes et à les promouvoir à travers des programmes interactifs avec les différentes parties prenantes, à l'instar du programme de coopération commune entre l'Algérie et l'UNICEF 2023-2027, qui contribuera à soutenir les efforts déployés par l'Algérie pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de l'éducation, de la construction des capacités, de la prise en charge sanitaire et de la protection sociale".

De son côté, Mme Johansson a exprimé "sa volonté de trouver des moyens de coopération entre le CSJ et l'UNICEF, dans le cadre du programme de partenariat qui les unit ", se félicitant, dans le même contexte, "des mesures importantes prises par l'Algérie pour assurer l'autonomisation des jeunes à travers ses politiques sociales adaptées aux objectifs de développement durable des Nations Unies", conclut la même source.