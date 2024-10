Le juge d'instruction près le Tribunal de Sig (Mascara) a ordonné le placement en détention provisoire de huit accusés principaux et le placement d'un autre sous contrôle judiciaire dans l'affaire du meurtre et de la disparition de quatre personnes dans la ville de Sig, tandis que les procédures légales nécessaires seront prises concernant les accusés en état de fuite, a annoncé, jeudi soir, le procureur de la République près le Tribunal, Dhahoui El Messaoud.

Lors d'une conférence de presse sur cette affaire, M. Dhahoui a souligné qu'après avoir reçu différentes informations, faisant état de la disparition de quatre personnes à intervalles réguliers, le parquet de la République près le Tribunal de Sig a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire approfondie, qui a abouti à la découverte du corps de l'une des personnes portées disparues enterré dans l'habitation d'une femme suspecte nommée A.K.

Les recherches ont été intensifiées par la Gendarmerie et les services de la Sûreté nationales pour identifier les auteurs, ce qui a permis d'arrêter le frère de la femme suspecte, appelé A.L, qui a déclaré avoir aidé sa sœur et son partenaire dans le crime (A.B) à enterrer le corps de la personne en question et à éliminer les outils du crime, selon la même source.

Les investigations des services de la police judiciaire ont également permis la découverte de trois autres corps dans l'un des oueds proches du village de "Kharouba" (commune de Sig), appartenant au reste des personnes portées disparues, selon la même source, ajoutant que l'enquête s'est poursuivie avec la mère de la femme suspecte, qui a été entendue et qui était au courant des crimes commis par sa fille, mais n'a pas informé les services de sécurité.

Dans le prolongement de l'enquête, la suspecte et son complice ont été repérés dans la ville d'Annaba, sachant que le complice est décédé des suites d'un accident de la route survenu dans la ville de Sétif, le 12 octobre, selon le procureur de la République, qui a ajouté que les services de police ont repéré la suspecte dans la ville de Mohammadia (Mascara) et l'ont arrêtée et après l'avoir entendue, l'identité de 12 personnes liées aux meurtres et au vol des biens des victimes a été révélée.

M. Dhahoui a souligné, que neuf suspects ont été présentés, jeudi, devant le parquet de la République près le Tribunal de Sig, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour les accusations liées au crime de formation d'une association de malfaiteurs, en vue de se préparer à commettre des crimes contre les personnes et les biens, ainsi que le crime de meurtre avec préméditation et le crime de meurtre avec préméditation accompagnant un autre meurtre, en plus du crime de vol avec les circonstances du nombre et de la violence, en plus des crimes de recel d'objets volés et de dissimulation de cadavre et sa mutilation, le recours à des actes monstrueux sur le cadavre, avec l'effacement des traces du crime.