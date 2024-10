Les participants au Colloque national sur "L'évaluation de la qualité des services des bibliothèques publiques en Algérie", ouvert mercredi à Mascara, ont mis l'accent sur les efforts de ces établissements pour fournir des services numériques de qualité pour notamment promouvoir la lecture particulièrement chez les jeunes.

L'enseignant Moulay Ahmed, de l'Université d'Adrar, a indiqué que les bibliothèques principales de lecture publique offrent des services numériques de qualité, qui aident à obtenir les titres d'ouvrages en un court laps de temps, relevant que les espaces numériques disponibles sur leurs pages officielles sur les réseaux sociaux permettent de connaître les nouveautés et de suivre de prêt leurs activités culturelles et scientifiques.

Il a fait savoir que ces prestations numériques permettent aux abonnés des bibliothèques de s'inscrire à distance sur la plateforme "Kitabi" pour formuler une demande d'emprunt d'un livre, soulignant que ce service numérique traduit les efforts visant à encourager la lecture numérique au profit des jeunes.

Pour sa part, l'enseignant Derbikh Nabil de l'Université de Tiaret, a rappelé que les bibliothèques principales de lecture publique ont fourni de nombreux services numériques de qualité, citant la recherche électronique de livres et de revues, et l'espace numérique "Kitabi", ce qui a contribué à promouvoir la lecture électronique, notamment auprès des chercheurs et des étudiants universitaires.

Lazreg Houari, enseignant à l'Université de Mostaganem, a, quant à lui, expliqué que la fourniture de services numériques par les bibliothèques publiques et leurs annexes permet de promouvoir la lecture surtout chez les jeunes, notant que ce genre de services a contribué à améliorer la qualité de service de ces établissements publics.

Organisée par la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahya Bouaziz" de Mascara, en coordination avec le Laboratoire d'études africaines des sciences humaines et sociales de l'Université d'Adrar et la direction de la Culture et des Arts, cette rencontre aborde plusieurs sujets, dont les services numériques des bibliothèques publiques en Algérie et les partenariats des bibliothèques avec d'autres institutions culturelles.