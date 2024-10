Un atelier sur la décarbonation du secteur industriel sera organisé jeudi prochain à Alger, par le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE), en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), a indiqué mardi l'institution dans un communiqué.

Cet évènement se veut "une plateforme d'échange de connaissances et d'expertise entre les parties prenantes algériennes et coréennes, dans la perspective de renforcer les capacités nationales en matière de réduction des émissions de carbone dans le secteur industriel", ajoute le communiqué.

Il réunira des experts nationaux et internationaux issus du secteur industriel, ainsi que des partenaires techniques et financiers, pour échanger les solutions innovantes visant une décarbonation progressive et adaptée aux activités industrielles en Algérie, explique le CEREFE.

L'atelier verra également la participation d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, des représentants des secteurs et institutions concernés, de l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie et du directeur de la KOICA en Algérie.

Un accent particulier sera mis sur l'évaluation de l'empreinte carbone, "un levier essentiel pour aligner les stratégies industrielles avec les objectifs de développement durable et les engagements internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre", précise la même source.

"Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la signature d'un mémorandum d'entente entre le CEREFE et l'Agence coréenne de l'énergie KEA en juin dernier, et dans la continuité des précédents forums organisés avec les partenaires coréens, ainsi que du récent voyage d'étude en Corée du Sud, qui a permis de renforcer la coopération et de tirer des enseignements précieux pour la transition énergétique et industrielle de l'Algérie", rappelle le communiqué.

La décarbonation du secteur industriel revêt une importance capitale pour l'Algérie, à la fois pour répondre aux défis climatiques globaux et pour soutenir ses efforts de développement durable. Cet atelier constitue une occasion clé de renforcer la coopération bilatérale avec la Corée du Sud, tout en promouvant des pratiques innovantes adaptées aux besoins spécifiques du secteur industriel algérien, selon le communiqué.