Pas moins de 88 familles résidant dans de vieilles bâtisses dans la ville de Sougueur (wilaya de Tiaret) seront relogées, dans les prochains jours, dans de nouveaux logements, a annoncé mardi le wali Ali Bouguerra.

Lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des journalistes de la wilaya, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, M. Bouguerra a indiqué que l'opération s'inscrit dans le cadre du programme de wilaya de résorption de l'habitat précaire (RHP).

Les familles concernées seront relogées dans une cité de 150 logements publics locatifs, a-t-il précisé, ajoutant que le reste des logements seront distribués à leurs bénéficiaires.

Une autre opération portant sur le relogement de 43 familles a été effectuée dernièrement à Tiaret, alors que le reste des familles concernées ont reçu des décisions d'affectation des logements, qui sont en cours de réalisation, a rappelé le wali.

Depuis le mois de mai dernier, 1.300 constructions anarchiques ont été résorbées à Hai Carmen, où leurs résidents ont bénéficié de lots de terrain à Hai Oued Tolba et des aides à l'habitat, en plus de la récupération du foncier, qui abritera la réalisation de 3.000 logements de la formule AADL et 1.000 autres logements pour le programme RHP.

M. Bouguerra a, en outre, annoncé que la wilaya a bénéficié d'un quota de 500 logements, comme première tranche pour le relogement de familles résidant dans des immeubles en préfabriqué à Haï Beau paysage.

La cérémonie organisée en l'honneur des journalistes a donné, par ailleurs, lieu à un débat entre le wali de Tiaret et les représentants des différents médias locaux et nationaux, de sujets inhérents aux projets d'alimentation de différentes régions en eau potable, des structures sportives et juvéniles, du réseau routier et de l'éducation.