Le coup d'envoi de l'affiche de la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, entre le leader le MC Alger et son dauphin l'Olympique Akbou, jeudi soir au stade du 5-juillet d'Alger, sera donné à 20h30, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi sur son site officiel.

Cette rencontre a été délocalisée au stade olympique, en raison de la fermeture temporaire du stade Ali Ammar dit Ali la Pointe de Douera, nouveau fief du club algérois, pour des travaux de remise à niveau (pose de nouveaux sièges et pelouse, NDLR).

L'autre match programmé au stade du 5-juillet durant cette journée, sera jouer vendredi entre le Paradou AC et le MC Oran (19h00). Cette 6e journée se poursuivra le vendredi 25 octobre, avec quatre matchs au menu, dont le derby de l'Est entre le CS Constantine et l'ES Sétif (16h00, à huis clos), alors que trois matchs sont programmés le samedi 26 octobre.

Le "Doyen" reste sur une victoire décrochée vendredi dernier en déplacement face à l'USM Khenchela (1-0), alors que l'O. Akbou a été tenu en échec à domicile par l'ASO Chlef (0-0). Le club algérois occupe la tête du classement avec 11 points, à une longueur d'avance sur la formation d'Akbou (10 pts).

Voici par ailleurs le programme de la 6e journée :

Jeudi, 24 octobre :

MC Alger - Olympique Akbou 20h30

Vendredi, 25 octobre :

NC Magra - CR Belouizdad 15h00

CS Constantine - ES Sétif 16h00 Huis clos

JS Saoura - MC El-Bayadh 16h00

Paradou AC - MC Oran 19h00

Samedi, 26 octobre :

ASO Chlef - USM Alger 16h00

JS Kabylie - USM Khenchela 17h45

ES Mostaganem - US Biskra 17h45.