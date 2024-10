L'arbitre internationale algérienne, Ghada Mehat (29 ans), va officier la rencontre Pologne-Brésil prévue ce mercredi à 21h00 (heure algérienne) pour le compte de la phase de poules de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans qui se déroule actuellement en République Dominicaine, a indiqué la Fédération algérienne de football mardi.

C'est la deuxième rencontre que va diriger Ghada Mehat dans cette Coupe du monde après avoir officié le match Espagne-Corée du Sud, samedi dernier au stade olympique Félix Sanchez à Saint-Domingue, comptant pour la 2e journée (Gr.B) de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans (U17).

Elle avait été également désignée quatrième arbitre de la rencontre entre la Zambie et la Pologne disputée lundi. Pour ce tournoi international, seules deux arbitres centrales du continent africain ont été retenues : Ghada Mehat et l'Ougandaise, Shamira Nabadda, ainsi que quatre arbitres assistantes. Au total, l'instance suprême du football mondial a retenu trente-huit (38) femmes – 12 arbitres de champ, 24 arbitres assistantes et deux arbitres de réserve pour officier au mondial des U17.