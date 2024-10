La sélection algérienne féminine de football, disputera deux matchs amicaux face à son homologue nigériane, le samedi 26 octobre et le mardi 29 octobre au MJ Arena à Lagos, en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2024, a indiqué la Fédération algérienne (FAF), lundi.

En prévision de ce rendez-vous, le sélectionneur national Farid Benstiti a fait appel à 22 joueuses, dont 4 évoluant dans le championnat local. La FAF organisera une zone mixte avec la presse, mardi au niveau du terrain annexe du stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 15h45. La séance d'entraînement sera ouverte pendant ses quinze premières minutes aux médias pour prendre des photos et filmer des vidéos, selon la même source.

Du côté des "Super Falcons", la fédération nigériane de football (NFF) a dévoilé lundi une liste de 25 joueuses, dont la majorité évoluent en championnat du Nigeria, retenues pour ces deux matchs amicaux face aux algériennes.

Pour rappel, l'Algérie a validé son ticket pour la phase finale de la CAN-2024 en décembre dernier, en battant en aller et retour le Burundi : 5-1 puis 1-0. Les deux manches se sont jouées au stade olympique du 5-juillet d'Alger.

Les Algériennes signent leur retour sur le plan continental, après leur absence lors des deux dernières éditions de la CAN. Au dernier classement de la FIFA dévoilé le 16 août 2024, l'équipe nationale féminine occupe la 84e place mondiale, tandis que le Nigeria est la première nation sur le plan continental (36e).

Voici par ailleurs la liste des 22 joueuses retenues:

Abadou Léa (US Orléans/ FRA), Ouassila Alouache (CF Akbou), Morgane Belkhiter (AS Saint-Etienne/ FRA), Hanna Lina Boubezari (IFK Kalmar/ Suède), Naima Bouhani (Etihad Club/ Jordanie), Lina Boussaha (Al-Nassr FC/ Arabie saoudite), Ines Boutaleb (FC Metz/ FRA), Wissem Bouzid (Le Mans FC/ FRA), Imane Chebel (Regatas do Flamengo/ BRE), Meline D'oria (Le Mans FC/ FRA), Sofia Guellati (EA Guingamp/ FRA), Aicha Hamideche (Abu Dhabi FC/ EAU), Morgane Ikene (US Saint-Malo/ FRA), Zineb Kendouci (Etihad Club/ Jordanie), Lina Khelif (Evian Thonon GG/ FRA), Nouhed Naïli (Rodez Avyeron F/ FRA), Amel Salah (Le Puy Foot 43 Auvergne/ FRA), Sabrina Smaâli (RC Lens/ FRA), Kahina Takenint (CF Akbou), Laura Taleb Muller (Evian Thonon GG/ FRA), Lamia Lounas (ASE Alger-Centre), Ikram Bahri (CF Akbou).