La 18e édition du festival culturel national annuel du film amazigh se tiendra 26 au 30 octobre 2024 à Tizi Ouzou avec, au programme la projection de plusieurs films ainsi que des activités annexes. Il est ainsi question d’ateliers d’écriture du scenario, des masters class au profit des jeunes amateurs du cinéma.

Cette édition est dédiée à la révolution des algériens contre le colonialisme français puisqu’elle coïncide avec le 70e anniversaire du déclanchement de la guerre de libération nationale. Plusieurs réalisateurs seront ainsi présents lors de la présentation de leurs productions cinématographiques.

La directrice de la culture et des arts, Nabila Goumeziane et le commissaire du festival, Amar Tribèche, animeront une conférence de presse demain, mercredi, afin de parler de cet événement qui a l’habitude de créer une grande animation dans la ville de Tizi Ouzou et, par extension des activités, plusieurs localités de la wilaya puisque des projections de film seront programmées dans des villes et villages, histoire de permettre aux habitants de l’intérieur de la wilaya de suivre cette manifestation. Pour ce qui est de la participation aux ateliers, la direction de la culture et des arts exhorte tous les jeunes voulant y prendre à s’inscrire, au préalable, à travers un formulaire mis en ligne sur le site de cette institution.

Il faut rappeler que le festival culturel national annuel du film amazigh a vu le jour à la fin des années 1990. Il a sillonné plusieurs wilayas du pays comme il a accueilli de nombreuses personnalités dans le monde du cinéma. Il était organisé sous la houlette de Si Hachemi Assad, actuel secrétaire général du HCA, qui a fait un grand travail pour permettre à ce festival de gagner en audience. Le FCNAFA a été ensuite sédentarisé à Tizi Ouzou. Depuis quelques années, il est organisé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou. Après Farid Mahiout qui était commissaire de ce festival, c’est le réalisateur Amar Tribeche qui est actuellement à la tête de cette manifestation.

Par ailleurs, rappellons qu’à l’issue de la 17e édition de cette manifestation cinématographique, le jury avait décerné un prix spécial au film Tamacahut N Selyuna de Aziz Chemloul. Pour le court métrage, le prix spécial du jury avait été attribué au film « Tayemmat » de Omar Amroun, et le film de Slimane Bounia, « celui qui brule ». Dans la catégorie documentaire, la mention spéciale du jury avait été décernée au réalisateur Djamel Bacha pour son film sur la gestion des déchets de Bouzeguène tandis que le prix de l’olivier d’or avait été remis à deux réalisateurs, à savoir Abderazak Larbi Cherif pour respectivement leurs productions sur la JSK « Asmi I Terbah» et le film Juba II.

