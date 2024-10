Le ministre de l'Hydraulique Taha Derbal, participanta dès mercredi à Ljubljana (Slovénie), aux travaux de la 10e Réunion des Parties à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eaux transfrontalières et des lacs internationaux, indique , mardi, un communiqué du ministère. Placée sous le signe "Nos eaux, notre avenir: la coopération dans le domaine des eaux transfrontalières pour renforcer la résilience face aux changements climatiques", la 10e Réunion des Parties à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux se tiendront du 23 au 25 octobre à Ljubljana (Slovénie), ajoute la même source.