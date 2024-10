Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, l'ambassadeur coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem.

L'Algérie et l'Afrique du Sud liées par des relations "fortes et solides" (ambassadeur)

Le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud, M. Ndumiso Ndima Ntshinga, a réaffirmé, lundi à Alger, la solidité des relations politiques liant son pays avec l'Algérie, mettant en avant la volonté de travailler de concert pour renforcer les liens économiques entre les deux pays.

"La discussion que nous avons eue avec le président de la République nous a permis de passer en revue nos relations bilatérales. Nous avons exprimé notre satisfaction du niveau des relations qu'entretiennent nos deux pays, des relations fortes et solides", a déclaré le nouvel ambassadeur sud-africain à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"Nous avons également discuté de la tenue prochaine de la Commission bilatérale qui sera présidée par les présidents des deux pays, prévue à la fin de l'année en cours à Alger", a indiqué l'ambassadeur. "Nous nous sommes entendus sur la nécessité de renforcer la coopération économique et du travail à faire à l'avenir pour hisser cette coopération à la hauteur de l'excellence de nos relations politiques dans l'intérêt des deux pays et celui de tout le continent", a-t-il ajouté.

La Belgique déterminée à renforcer ses relations étroites avec l'Algérie (ambassadeur)

Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique, M. Jean-Jacques Kyria, a souligné, lundi à Alger, la détermination de son pays à renforcer davantage ses relations étroites avec l'Algérie dans plusieurs domaines. Dans une déclaration à l'issue de la remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ambassadeur a indiqué que l'audience a été l'occasion de passer en revue le partenariat entre l'Algérie et la Belgique. Qualifiant les relations algéro-belges de "vives et dynamiques", il a exprimé son engagement à œuvrer pour les améliorer davantage en vue du "bien-être et du bonheur" de nos peuples, mettant en avant les "nombreux échanges" existant entre les deux pays. Ces échanges "couvrent plusieurs domaines, notamment l'agronomie, la médecine, l'université, la pétrochimie, l'agroalimentaire, ainsi que l'outillage et les machines", a-t-il précisé.

L'Algérie, un partenaire "privilégié, essentiel et fondamental" de l'UE (ambassadeur)

Le nouvel ambassadeur de la Mission de l'Union européenne (UE), M. Diego Mellado Pascua, a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie est un partenaire "privilégié, essentiel et fondamental" de l'UE.

"Nous sommes conscients que nos destins sont liés, nous souhaitons continuer à travailler ensemble et nous assurer que les économies algérienne et européenne soient intégrées et que le dialogue politique puisse continuer", a déclaré M. Pascua au terme de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il a exprimé son souhait de voir les deux parties travailler "dans le cadre de la solidarité européenne et de tous les Etats membres de l'UE avec l'Algérie qui est un partenaire privilégié, essentiel et fondamental de l'Europe". Il a ajouté que sa rencontre avec le président de la République était l'occasion de passer en revue les relations entre l'Algérie et l'UE qui sont "riches, intenses et diversifiées", citant notamment les échanges commerciaux et les investissements.

L'ambassadeur de l'UE a indiqué également avoir évoqué avec le président de la République, l'Accord d'association entre l'Algérie et l'UE, ainsi que les voies et moyens d'élargir "les liens d'amitié forts" entre les deux parties.

La rencontre a permis aussi de discuter "des flux migratoires et de l'ensemble des questions qui affectent l'Algérie et l'Europe", ainsi que des "thèmes géopolitiques", notamment en Afrique et au Sahel, a-t-il mentionné, qualifiant l'Algérie de "puissance régionale". Par ailleurs, M. Pascua a indiqué avoir félicité, "au nom des autorités européennes", le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat.

Le coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie salue le rôle de l'Algérie pour instaurer la paix dans le monde

Le coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez, a salué, lundi, le rôle "important et axial" de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour instaurer la paix dans le monde. Au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie, M. Alvarez a déclaré : "l'Algérie est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et joue un rôle important et axial dans la construction d'un monde de paix", ce qui "renforcera le long parcours de l'Algérie en tant que pays ayant toujours appelé à instaurer la paix dans le monde".

Par ailleurs, M. Alvarez a salué le partenariat entre l'Algérie et les différents organismes de l'ONU, en particulier dans le domaine du développement durable, soulignant les progrès réalisés par les deux parties dans les domaines économique, social, éducatif et de la santé. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem.