Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer.

La séance de travail s'est déroulée en présence du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Pr Adda Bounedjar, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du président de l' Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), Pr Kamel Sanhadji, du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et du président directeur général du Groupe Saidal.